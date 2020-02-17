На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші"

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 17 лютого, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілу, а саме поруч з населеним пунктом Гнутове, неподалік Павлополя, поблизу Пісків, в районі Водяного і поруч з Березовим.

Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник двічі обстріляв захисників Оріхове, випустивши по українських позиціях 3 міни зі 120-мм мінометів, 4 міни з міномета калібру 82 мм.

"Сьогодні, 17 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, 12 лютого під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську боку практично погодили ділянка розведення в районі населеного пункту Гнутово.