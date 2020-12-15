ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі бойовики п'ять разів порушили "тишу"

Автор: РБК-Україна

Протягом поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Однак ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Авдіївки. Бойовики здійснювали обстріл з підствольних гранатометів.

В районі населеного пункту Водяне окупанти двічі застосували гранатомети і стрілецьку зброю.

Популярні новини

Увечері проросійські бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Шумів. Вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї неподалік Шумів.

"Ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, 12 грудня на Донбасі постраждали двоє українських військових. За добу в зоні ООС зафіксували шість порушень режиму припинення вогню.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС