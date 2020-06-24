На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння

Бойовики обстріляли українські позиції у Широкіне, Старогнатівки і Хутора Вільний
У середу, 24 червня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння. На ділянках розведення сил "тиша" зберігається.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики відкривали вогонь по українських позиціях на підступах до Широкіне.
Ворог застосував 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети.
Під прицілом гранатометів різних систем і стрілецької зброї виявилися і околиці Старогнатівки.
Пізніше, окупанти обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по захисниках Хутора Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"З початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі 23 червня бойовики чотири рази порушили "тишу".
Крім того, на Донеччині триває розведення військ і розмінування територій проходить в Станиці Луганській, Золотом і Петровському.
Автор: РБК-Україна