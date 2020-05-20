На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння, поранено військового

З початку поточної доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілу був поранений один український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики для обстрілу українських позицій застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів дали окупаційним підрозділам гідну відсіч і жорстко придушили озброєну злочинну активність", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстрілював українські позиції неподалік Павлополя, Пісків, Старогнатівки, двічі поруч Кам'янки та тричі у Богданівки, а по захисниках Красногорівки окупанти випустили 20 хв 120-го калібру.

За українським захисникам, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхове ворог відкрив вогонь з заборонених мінськими угодами мінометів 120 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Шуми, Південного, а також по околицях Кримського.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 19 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат або поранених серед українських військових немає. Проте в результаті відповіді на ворожі обстріли українські військові поранили трьох бойовиків.