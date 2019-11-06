На Донбасі поранені четверо українських військових

З початку поточної доби, 6 листопада, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, поранили чотирьох військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстрілу по позиціях збройних сил, а саме неподалік Травневого, у Зайцевого і поблизу Кримського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстрілу - у Пісків і неподалік Водяної, що на Приазов'ї.

"протягом поточної доби осколкові поранення отримали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі збільшення кількості порушення режиму припинення вогню. Період з вечора 2 до вечора 3 листопада Місія констатувала збільшення кількості таких порушень в Донецькій області, зафіксувавши близько 115 вибухів, тоді як у попередні добу було зафіксовано 39 вибухів.

Крім того, 5 листопада бойовики порушили сім разів режим припинення вогню. В результаті обстрілу військовослужбовці ООВ не постраждали.