ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики наражають мирних жителів на небезпеку на КПВВ, - ООС

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 11:28
На Донбасі бойовики наражають мирних жителів на небезпеку на КПВВ, - ООС
Фото: КПВВ на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики за тиждень шість разів порушили графік роботи пунктів пропуску

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують наражати мирних жителів на небезпеку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що за тиждень представники підконтрольних Росії самопроголошених органів влади шість разів порушили режим роботи дорожніх коридорів. Зокрема, направляючи людей на КПВВ після закінчення часу їх роботи.

"За окремими рішеннями командування ОС продовжували роботу контрольних пунктів, і прикордонники додатково оформили і пропустили через лінію розмежування 309 громадян на 119 автомобілях", - додали в штабі.

Крім того, повідомляється, що за тиждень на КПВВ оформили 8 внутрішньо переміщених осіб, які змушені шукати кращого життя на підконтрольній території.

На Донбасі бойовики наражають мирних жителів на небезпеку на КПВВ, - ООС

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 41 тис. осіб.

Відзначимо, вчора в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню і застосували заборонену мінськими угодами зброю.
 

Глави МЗС Чехії та Данії наступного тижня відвідають Донбас
Новини України ДонбасбойовикиКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся