На Донбасі бойовики наражають мирних жителів на небезпеку на КПВВ, - ООС

Фото: КПВВ на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики за тиждень шість разів порушили графік роботи пунктів пропуску

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують наражати мирних жителів на небезпеку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що за тиждень представники підконтрольних Росії самопроголошених органів влади шість разів порушили режим роботи дорожніх коридорів. Зокрема, направляючи людей на КПВВ після закінчення часу їх роботи.

"За окремими рішеннями командування ОС продовжували роботу контрольних пунктів, і прикордонники додатково оформили і пропустили через лінію розмежування 309 громадян на 119 автомобілях", - додали в штабі.

Крім того, повідомляється, що за тиждень на КПВВ оформили 8 внутрішньо переміщених осіб, які змушені шукати кращого життя на підконтрольній території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 41 тис. осіб.

Відзначимо, вчора в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню і застосували заборонену мінськими угодами зброю.

