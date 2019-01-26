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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 41 тис. осіб

Новини » Суспільство    26.01.2019 - 10:57
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 41 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вранці у чергах на КПВВ знаходилось понад 100 транспортних засобів

За минулу добу, 25 січня, пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 41 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

В прикордонній службі повідомляють, що усі пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення були відкриті за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі. Вранці на в’їзд та виїзд знаходилось така кількість транспортних засобів: "Майовське" - 30/50, "Мар’їнка" - 30/70, "Новотроїцьке" - 40/50, "Гнутове" - 15/20.

За минулу добу було зафіксовано зростання пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попереднім днем, КПВВ перетнули 41,8 тис. осіб та 4,6 тис. транспортних засобів.

  • "Майорське" – 9990 осіб та 1040 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" – 9150 осіб та 1340 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" – 8340 осіб та 1450 транспортних засобів;
  • "Гнутове" – 3825 осіб та 765 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" – 10520 осіб.

Також повідомляється, що на КПВВ "Мар’їнка", "Майорське" та "Новотроїцьке" було припинено три спроби порушення правил переміщення товарів. 

Нагадаємо, штаб ООС повідомив, що за сьогодні на Донбасі не було зафіксовано обстрілів. 

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