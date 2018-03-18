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На Донбасі бойовики підірвались на своїй гранаті

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 19:26
Фото: граната (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: граната (flickr.com/ministryofdefenceua)

Російське командування бойовиків намагається звинуватити у вибуху українських військовослужбовців

На непідконтрольній території Донбасу щонайменше п’ятеро бойовиків російсько-окупаційних військ постраждали внаслідок вибуху ручної гранати. Про це повідомила українська розвідка, передає прес-центр штабу АТО у Facebook.

Постраждалими виявились бойовики так званої сьомої окремої мотострілецької бригади.

"Як з’ясувалося, детонація боєприпасу з невідомих причин сталася у кишені одного з бойовиків. В результаті гри у "кишеньковий більярд" ще чотири бойовика із пораненнями різного ступеня важкості доправлені до хірургічного відділення лікарні у місті Єнакієве", - повідомили у штабі.

Зазначається, що безпосередні командири намагалися приховати інцидент, "списавши" поранення підлеглих на бойові втрати.

"Наразі, слідчі органи російсько-окупаційної адміністрації намагаються пов’язати вибух з діями української диверсійної групи.",  додали у штабі.

Нагадаємо, раніше у штабі АТО повідомили, що бойовики на Донбасі порушили перемир'я та провели один обстріл позицій українських військовослужбовців.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: бойовики, граната
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