Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе боевики подорвались на своей гранате

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 19:26
Фото: граната (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: граната (flickr.com/ministryofdefenceua)

Российское командование боевиков пытается обвинить во взрыве украинских военнослужащих

На неподконтрольной территории Донбасса по меньшей мере пять боевиков российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты. Об этом сообщила украинская разведка, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Пострадавшими оказались боевики так называемой седьмой отдельной мотострелковой бригады.

"Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд" еще четыре боевика с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - сообщили в штабе.

Отмечается, что непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.

"Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.", Добавили в штабе.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что боевики в Донбассе нарушили перемирие и провели один обстрел позиций украинских военнослужащих.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник Боевики нарушили режим тишины на Донецком направлении, - штаб АТО
Теги: боевики, граната
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top