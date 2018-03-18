На Донбассе боевики подорвались на своей гранате

На неподконтрольной территории Донбасса по меньшей мере пять боевиков российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты. Об этом сообщила украинская разведка, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Пострадавшими оказались боевики так называемой седьмой отдельной мотострелковой бригады.

"Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд" еще четыре боевика с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - сообщили в штабе.

Отмечается, что непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.

"Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.", Добавили в штабе.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что боевики в Донбассе нарушили перемирие и провели один обстрел позиций украинских военнослужащих.