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На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу": втрат серед військових немає

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Донбас, Четвер 23 вересня 2021 17:21
На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу": втрат серед військових немає Фото: бойовики один раз обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 23 вересня, проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку сьогоднішнього дня, 23 вересня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню", - зазначили в ООС.

Бойовики відкривали турбуючий вогонь в районі населеного пункту Південне. Окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

"Втрат серед українських захисників немає",- уточнили в пресцентрі.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня СБУ виявила на Донбасі три схрони бойовиків з протитанковими мінами, гранатами, вибухівкою і патронами різного калібру.

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