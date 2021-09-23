На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу": втрат серед військових немає
Фото: бойовики один раз обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
У четвер, 23 вересня, проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
"З початку сьогоднішнього дня, 23 вересня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню", - зазначили в ООС.
Бойовики відкривали турбуючий вогонь в районі населеного пункту Південне. Окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
"Втрат серед українських захисників немає",- уточнили в пресцентрі.
Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня СБУ виявила на Донбасі три схрони бойовиків з протитанковими мінами, гранатами, вибухівкою і патронами різного калібру.