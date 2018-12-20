На Донбасі бойовики обстріляли українських військових із гранатометів та кулеметів

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Внаслідок обстрілів постраждалих серед українських військових немає

Протягом минулої доби, 19 грудня 2018, у районі операції Об'єднаних сил на Донбасі, бойовики обстрілювали українських військових із гранатометів та кулеметів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

За даними прес-центру, окупаційні війська за добу 7 разів порушили режим припинення вогню. Озброєння, заборонене мінськими угодами, не застосовувалось.

Окрім використання гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів також була застосована стрілецька зброя в районі населених пунктів Мар'їнка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Красногорівка.

Також українські позиції бойовики обстрілювали поблизу населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку.

"Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби", - зазначили в ООС.

Від початку четверга, 20 грудня, обстрілів не було. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов нещодавно повідомив, коли може завершитися операція об'єднаних сил, яка наразі триває на Донбасі.