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На Донбассе боевики обстреляли украинских военных из гранатометов и пулеметов

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 07:13
На Донбассе боевики обстреляли украинских военных из гранатометов и пулеметов
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результате обстрелов пострадавших среди украинских военных нет

В течение прошлых суток, 19 декабря 2018, в районе операции Объединенных сил на Донбассе, боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и пулеметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

По данным ООС, оккупационные войска за сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не использовалось.

Кроме использования гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов также было применено стрелковое оружие в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка.

Также украинские позиции боевики обстреливали вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

"Для подавления огневых провокаций противника, подразделения что обороняющиеся применяли дежурные огневые средства", - отметили в ООС.

От начала четверга, 20 декабря, обстрелов не было. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе боевики обстреляли украинских военных из гранатометов и пулеметов

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов недавно сообщил, когда может завершиться операция объединенных сил, которая сейчас идет на Донбассе.

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Темы: Новости ООС
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