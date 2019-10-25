На Донбасі бойовики вночі вдвічі посилили обстріли, один боєць ООС поранений

На Донбасі від вечора до опівночі 24 жовтня бойовики майже вдвічі наростили кількість обстрілів - загалом за минулу добу їх зафіксовано 25. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі Мар'їнки, двічі неподалік Талаківки, два рази біля Богданівки, поблизу Верхньоторецького, Славного, по два обстріли біля Авдіївки та Широкиного.

Ще 5 обстрілів зафіксовані біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), Зайцевого, двічі поблизу Луганського, біля Троїцького та Кримського.

"Вчора, 24 жовтня, внаслідок обстрілів, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, проросійські бойовики обстріляли ремонтну бригаду в Луганській області, в результаті поранено двох людей. Відомо, що 24 жовтня вранці противник з автоматичної станкового гранатомета обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода".