На Донбасі бойовики почали ротацію на передовій

На окупованій території на Донбасі бойовики почали чергову ротацію передових підрозділів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях початок чергову ротацію передових підрозділів з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ).

"Ротації не підлягають військовослужбовці, призвані на військову службу за програмою дострокового звільнення з місць позбавлення волі. У зв'язку з цим, командири підрозділів окупантів в терміновому порядку уточнюють і подають по команді списки військовослужбовців, які притягувалися до кримінальної відповідальності", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що протягом понеділка, 26 серпня, бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 12 разів. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовослужбовець.

Також раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики збільшили кількість снайперів на передовій.