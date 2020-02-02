На Донбасі бойовики з мінометів обстріляли українські позиції

З початку поточної доби, 2 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, незаконні збройні формування з мінометів 82-го калібру, озброєння бойової машини піхоти та гранатометів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців в районі Кримського та Луганського.

Зазначається, що бойовики випустили по укріпленням Об'єднаних сил 22 міни та здійснили майже 30 пострілів з гранатометів.

"Втрат у лавах Збройних сил України упродовж поточної доби немає", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув та один отримав поранення. Ще один військовослужбовець Об'єднаних сил постраждав внаслідок підриву на вибухівці. Вчора окупанти 15 разів порушували режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що з початку 2020 року незаконні збройні формування РФ на Донбасі понад 90 разів перешкоджали діяльності спостерігачів СММ ОБСЄ. Найбільше порушень з боку бойовиків було зафіксовано в районі Верхньошироківського та Заїченко.