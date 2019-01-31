На Донбасі бойовики за день двічі порушили режим тиші

Унаслідок обстрілів українські військові не постраждали

С начала суток 31 января боевики два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в одном из обстрелов противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крякывка из минометов калибра 82 мм и из гранатометов.



Также боевики обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Пески.



"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объедененных сил не пострадал. Подразделения, обороняющиеся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение прошлых суток, 30 января, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Об'єднаних не пострадал.

РБК-Украина писало, боевики 31 января обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.