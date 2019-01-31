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На Донбасі бойовики за день двічі порушили режим тиші

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 18:23
На Донбасі бойовики за день двічі порушили режим тиші
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo)

Унаслідок обстрілів українські військові не постраждали

З початку доби 31 січня бойовики два рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі у районі проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook

Як зазначається, в одному з обстрілів противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Крякывка з мінометів калібру 82 мм та з гранатометів.

Також бойовики обстріляли з БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції наших захисників в районі населеного пункту Піски. 

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі  протягом минулої доби, 30 січня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.  Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

РБК-Україна писало, бойовики 31 січня обстріляли район Донецької фільтрувальної станції.

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