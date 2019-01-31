На Донбасі бойовики за день двічі порушили режим тиші

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo)

Унаслідок обстрілів українські військові не постраждали

З початку доби 31 січня бойовики два рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі у районі проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, в одному з обстрілів противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.



Зокрема, в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Крякывка з мінометів калібру 82 мм та з гранатометів.



Також бойовики обстріляли з БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції наших захисників в районі населеного пункту Піски.



"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 30 січня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

РБК-Україна писало, бойовики 31 січня обстріляли район Донецької фільтрувальної станції.