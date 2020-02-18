На Донбасі бойовики увесь день гатили з танків та мінометів

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 лютого незаконні збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, 120 мм та 82 мм мінометів, озброєння танку, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

17 обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Також НЗФ атакували позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені", - повідомили у прес-центрі ООС, додавши, що українські військові дали окупантам "адекватну вогневу відповідь".

Під час ворожих атак поранення отримали троє українських військових, один загинув. Ще двоє військовослужбовців отримали бойове ураження. За даними прес-центру, під час атаки бойовики втратили чотирьох осіб, ще 6 отримали важкі поранення.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Напередодні українська розвідка повідомляла, що Росія зняла обмеження для бойовиків на режим припинення вогню. Зокрема, передовим формуванням так званих "ДНР" і "ЛНР" дозволили вести обстріл українських позицій.