У Міноборони підтвердили втрати на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку поточної доби зберігається режим тиші

Від початку поточної доби, 25 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню з боку російських-окупаційних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Повідомляється, що станом на 12:00 суботи, 25 травня, не зафіксовано жодного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ по позиціях українських військових.

У Міноборони повідомили, що протягом 24 травня проросійські бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню й випустили по позиціях українських захисників 25 мін калібру 82 мм та 120 мм.

"За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів протягом минулої доби загинув один Український герой, 1986 р.н.", - повідомили в Міністерстві оборони.

Також в результаті обстрілів минулої доби один український військовий отримав поранення.

"Його було евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я захисника — задовільний", - повідомили в Міноборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі у п'ятницю загинув український військовий. Впродовж доби бойовики 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому ворог застосовував озброєння, яке заборонене мінськими угодами.