На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим "тиші"

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, у тому числі з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, станкові протитанкові гранатомети, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Прицільним вогнем Об'єднані сили вчасно припинили всі ворожі провокації.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл поблизу Мар'їнки, поблизу Опитного.

"Також, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, окупанти здійснили підступний обстріл цивільного автомобіля поруч з населеним пунктом Красногорівка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики з допомогою безпілотника скинули гранату ВОГ-17 поряд з автомобілем одного з центральних телеканалів. України.

"На щастя, ніхто з журналістів і військовослужбовців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Також обстріли були зафіксовані в околицях Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 7 квітня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Донбасі під обстріл потрапив автомобіль знімальної групи телеканалу "Україна". За словами кореспондента Олександра Махова, бойовики цілилися саме в автомобіль.

Крім того, протягом минулої доби, 6 квітня, бойовики здійснили вісім обстрілів по українських позиціях.