На Донбасі бойовики активізують використання снайперів

Командування бойовиків на Донбасі активізувало застосування снайперів на лінії зіткнення проти особового складу збройних сил України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що використання снайперів планується для деморалізації особового складу Об'єднаних сил та провокування українських військових на відкриття вогню.

"Мова йде про надання дозволу снайперським парам на обстріл особового складу підрозділів ЗС України без додаткових команд в умовах гарантованого ураження та дотримання заходів маскування, у тому числі з позицій в "сірій зоні", - йдеться в повідомленні ГУР.

Паралельно противник активізував заходів щодо доукомплектування та підготовці снайперських підрозділів у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. Обстріл здійснювалися із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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