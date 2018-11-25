На Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала суток, 25 ноября, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 11:00 зафиксировано 5 прицельных обстрелов украинских военных. При этом враг использовал минометы, запрещенные минскими соглашениями.

На Луганском направлении боевики с использованием стрелкового оружия осуществили обстрел позиций объединенных сил в районе Попасной. Вблизи населенного пункта Троицкое враг использовал минометы калибра 120 мм, гранатометы различного калибра и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, вблизи Травневого оккупанты обстреляли силы ООС из минометов калибра 82 мм и пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении противник с использованием минометов 82-го калибра обстрелял позиции украинских военных в районе населенного пункта Водяное.

Отмечается, что потерь среди личного состава подразделений объединенных сил нет.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 25 ноября 2018

Напомним, что в течение минувших суток, 24 ноября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный.