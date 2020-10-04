На Донбасі бойовики 5 разів порушили "тишу"

На Донбасі 3 жовтня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, стрілецьку зброю противник застосовував в районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем - неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне і Мар'їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета.

Військовослужбовці збройних сил продовжують локалізувати вогнища пожеж і надавати допомогу місцевим жителям. Так, вчора наші захисники працювали у населеному пункті Воронове, де внаслідок пожеж зруйновані будинки, пошкоджено водопровід, електромережі, газопровід та об'єкти інфраструктури.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил відновлюють житлові будинки та об'єкти інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 10 будинків, на шести об'єктах роботи тривають. Крім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж чотири гектари території в прифронтовому районі та передано на знищення 64 знайдених вибухонебезпечних предметів, відзначають у штабі.

З початку доби, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, обстріл українських позицій поблизу Мар'їнки стався вночі 2 жовтня. Окупанти стріляли по українських військових з гранатомета і стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало про 5 порушення режиму припинення вогню на Донбасі, які 1 жовтня зафіксували спостерігачі ОБСЄ.

Крім того, в середу, 30 вересня, на Донбасі, унаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Зайцеве був поранений український військовий.