ОБСЄ зафіксувала 5 порушень на Донбасі за добу

Фото: ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)

За добу 1 жовтня спостерігачі Спеціальної моніторіговой місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі 5 порушень режиму припинення вогню. Більшість з них в Луганській області.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Так, в Донецькій області зафіксовано один вибух в районі на південь від Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період в області зафіксовано 40 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 4 порушення режиму припинення вогню: три в західному напрямку від ділянки розведення в районі Станиці Луганській і одне в районі на північний схід від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в області зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Всього з початку перемир'я на Донбасі зафіксували майже 1,5 тисячі порушень.

Нагадаємо, для гасіння пожеж в Луганській області 1 жовтня були отримані гарантії тиші від проросійських бойовиків на Донбасі.

РБК-Україна писало, що в середу, 30 вересня, на Донбасі в результаті обстрілу під Зайцеве поранений український військовий.