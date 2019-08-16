ОБСЄ зафіксувала "Гради" на окупованому Донбасі

Ілюстративне фото (oruzhie.info)

"Гради" бачили неподалік Новоамвросіївського

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 14 серпня чотири реактивні системи залпового вогню "Град" неподалік Новоамвросіївського в окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ від 14 серпня.

Спочатку 12 серпня спостерігачі виявили чотири буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) та 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) неподалік від н. п. Біле (22 км на захід від Луганська).

Крім того, 13 серпня БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 2 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) поблизу залізничної станції в Дебальцеве.

"14 серпня СММ зафіксувала 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) біля н. п. Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька)", - говориться в повідомленні.

Раніше в Міноборони України заявили, що у зоні проведення ООС на Донбасі бойовики збільшили грошову винагороду за збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила поблизу населеного пункту Обозне в окупованому РФ районі Луганської області безпілотний літальний апарат (БПЛА) малого радіуса дії у результаті вогню зі стрілецької зброї.