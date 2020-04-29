На Донбасі бойовики 17 разів обстріляли позиції ООС, загинув військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики застосували артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм

На Донбасі 28 квітня збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 17 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook штабу ООС.

Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Для припинення ворожих обстрілів українські захисники ефективно застосували чергові вогневі засоби. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів, окупанти відмовились від подальшої активності", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Кам’янки з міномета 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Опитного ворог обстрілював з ручного протитанкового гранатомета.

Біля Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також бойовики вели вогонь з важких озброєнь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Українські військові поблизу населеного пункту Кримське зранку тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці з напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ випустили 30 мін 120-го калібру.

Окрім цього ворог використав гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберні кулемети. Надвечір противник обстрілював оборонців Кримського з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По захисниках Хутора Вільний бойовики стріляли двічі - з артилерійських систем калібру 152 мм та 82 мм мінометів. Зранку по оборонцях Попасної ворог випустив 6 мін 82-го калібру та вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а надвечір обстрілював зі стрілецької зброї.

По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 120 мм та 82 мм випустив 9 мін, а неподалік Новолуганського застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу селища міського типу Новотошківське ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти використали тут 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм, а згодом вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Увечері окупанти вели вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Зайцевого з мінометів 82-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього, противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Внаслідок обстрілів 28 квітня загинув один український військовий.

За попередніми даними розвідки, 28 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

Від початку поточної доби російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню - зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Верхньоторецького, а з мінометів 82-го калібру вів вогонь поруч з Новотошківським.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 квітня на Донбасі бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

Крім того, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, бойовики готують провокацію загострення ситуації на Донбасі у період травневих свят.