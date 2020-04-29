На Донбассе боевики 17 раз обстреляли позиции ООС, погиб военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применили артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм

На Донбассе 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства по прекращению огня и 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба ООС.

Боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники эффективно применили дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов, оккупанты отказались от дальнейшей активности", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь по позициям ВСУ неподалеку от Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из ручного противотанкового гранатомета.

Возле Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также боевики вели огонь из тяжелых вооружений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Украинские военные вблизи населенного пункта Крымское утром трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра.

Кроме этого враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Хутора Свободный боевики стреляли дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

По окрестностях Орехово враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку от Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм

Вечером оккупанты вели огонь по позициям ВСУ неподалеку Зайцево из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

В результате обстрелов 28 апреля погиб один украинский военный.

По предварительным данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двух российских оккупантов.

От начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня - со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 27 апреля на Донбассе боевики девять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела ранения получили двое украинских военных.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, боевики готовят провокацию обострения ситуации на Донбассе в период майских праздников.