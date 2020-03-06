На Донбасі БМП підірвався на міні, є жертва та постраждалі

На Донбасі у п'ятницю, 6 березня, бойова машина піхоти підірвалася на вибуховому пристрої, в наслідок чого один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, БМП підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Кримське.

"Сьогодні, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Крім того, троє українських військових отримали мінно-вибухові травми.

"Усіх постраждалих оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 березня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів один український захисник отримав поранення та ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойове ураження.

Крім того, 4 березня бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші". В результаті обстрілу четверо військових отримали поранення.

Додамо, що днями на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків був пошкоджений газопровід поблизу Новоселівки.