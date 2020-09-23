На Донбасі безпілотники бойовиків перетнули лінію розмежування

З початку поточної доби, 23 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, в районі населеного пункту Водяне були зафіксовані два безпілотники окупантів - типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4". Вони перетнули лінію розмежування.

"Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА противника були придушені, що зробило неможливим їх подальше застосування", - йдеться в повідомленні.

При тому наголошується, що порушень режиму "тиші" на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було.

Нагадаємо, сьогодні в районі Пісок на вибуховому пристрої підірвалися двоє військових. Їх стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Крім того, за минулу добу, 22 вересня, на Донбасі не зафіксували жодного обстрілу з боку бойовиків.

Додамо, що моніторингова місія ОБСЄ 22 вересня зафіксувала одне порушення перемир'я на Донбасі. Вибух невизначеного походження був зафіксований в Донецькій області на підконтрольній території Україні.