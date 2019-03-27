На Донбасі посилили обстріли по всій лінії фронту

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі проросійські бойовики збільшили інтенсивність обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 23 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, в тому числі з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь противника потрапили укріплення в районі Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Чермалика та інших населених пунктів.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - додали в штабі.

З ранку обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше чинний президент Петро Порошенко заявив, що Україна може відновити політичний діалог з Росією тільки після припинення окупації Донбасу і Криму.

Відзначимо, за даними української розвідки, на окупованому Донбасі створюють спецзагони для розгону можливих акцій в ОРДЛО в ході виборів в Україні.



