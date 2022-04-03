RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З Донбасу за добу евакуювали 955 осіб

Фото: евакуація людей (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Мирончук

За добу 2 квітня з Донецької та Луганської областей було евакуйовано 955 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил у Facebook.

Евакуація з Донецької області:

  • З Вугледара евакуювали 155 осіб, з яких 39 дітей та 4 особи з інвалідністю.
  • З Мар'їнки евакуювали 27 осіб, з них 1 дитина.
  • З Новогродівки евакуювали 7 осіб, з яких 2 дитини.

З Луганської області евакуювали 800 осіб з населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна і Кремінна.

Всього в період з 24 лютого 2022 року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 20598 осіб і з населених пунктів Донецької області близько 6584 осіб.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, з Бердянська до Запоріжжя евакуюють понад 500 осіб. Для цього направили 10 великих автобусів.

Раніше Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на неділю, 3 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяДонбас