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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 3 квітня

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Неділя 03 квітня 2022 04:07
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 3 квітня Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на неділю, 3 квітня. Також є розклад міжнародних рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 3 квітня

Краматорськ:

  • 13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів
  • 16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів

Інші:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
  • 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 3 квітня

Польща:

  • 07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
  • 08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
  • 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
  • 19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

* квитки у продажу

Чехія:

  • Квитки відсутні

Румунія:

  • 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія:

  • 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*

* квитки у продажу

Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів зі Львова.

Раніше Укрзалізниця виділила 50 окремих вагонів для доставки гуманітарної допомоги.

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Укрзалізниця Біженці
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