На Донбас з Росії приховано перемістили колону військової техніки, - ГУР

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Також російське командування продовжує поставляти бойовикам експериментальні зразки зброї

Керівництво Російської Федерації нарощують матеріально-технічне забезпечення бойовиків на Донбасі, зокрема. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, з початку грудня через неконтрольований ділянку кордону залізничним транспортом на окуповану територію Донбасу доставлено близько трьох тисяч тонн паливно-мастильних матеріалів, а також військову техніку.

"минулого тижня з РФ приховано переміщено колону військової техніки: бронетехніки, артилерійського озброєння і вантажної автомобільної техніки з особовим складом та матеріально-технічними засобами військового призначення", - повідомили в розвідці.

Крім цього російське командування продовжує направляти бойовикам експериментальні зразки зброї і спорядження російського виробництва для експлуатації в бойових умовах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу, 16 грудня, бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

Також повідомлялося, що за даними Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості обстрілу на Донбасі на вихідних. При цьому збільшилася кількість вибухів.