На Донбас відправили понад півтори тони медикаментів

Дитячий фонд ООН UNICEF передав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) гуманітарну допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, у четвер, 19 вересня, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на непідконтрольну Україні територію Донбасу прослідувала вантажівка з майже 650 кг товарів медичного призначення.

"Для жителів Донецької та Луганської областей направлено товари медичного призначення вагою 649,2 кг", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Управління верховного комісара ООН у справах біженців направило 3 вантажівки з гуманітарною допомогою для жителів окупованих територій Донбасу. Жителі ОРДЛО отримали понад 15 тон різних промислових товарів.

Також РБК-Україна писало, що 11 вересня через КПВВ "Новотроїцьке" на територію ОРДЛО попрямували 2 вантажівки від гуманітарної організації "Червоний Хрест", щоб передати понад 2 тони ліків для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.