Донбас, НАТО, Сирія: у Росії назвали головні загрози для країни

Командувач військами Південного військового округу РФ генерал армії Олександр Дворніков назвав головні загрози для Росії. Серед них є Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Також у цьому переліку загроз є зміцнення силового потенціалу НАТО біля кордонів Росії.
"Загрозами військової безпеки Російської Федерації в зоні відповідальності округу залишаються нарощування силового потенціалу НАТО біля кордонів Росії, бойові зіткнення в Сирії, можливість ескалації збройного конфлікту в Україні і на Закавказзі", - сказав він в інтерв'ю газеті "Красная звезда".
Через це головні зусилля зосереджені на підтримці бойової та мобілізаційної готовності військ ЮВО на рівні, який "гарантував би надійний захист державних інтересів і безпеку регіону", заявив він.
Нагадаємо, Росія відмовилася від нового режиму перемир'я на Донбасі, яке запропонувала Україна.
РБК-Україна писало про те, що глава МЗС Дмитро Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від повномасштабної війни.