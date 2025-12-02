RU

На Донбассе уничтожили важные элементы российской ПВО: ГУР показало видео

Фото: на Донбассе уничтожили важные элементы российской ПВО (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

Украинские военные разведчики поразили важные элементы российской системы противовоздушной обороны на Донбассе. Видео обнародовано в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, 29 ноября 2025 года дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе.

Что удалось поразить

Только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали:

- пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;

- сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

"Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины. Вооруженная борьба продолжается", - отметили в ГУР.

 

"Ниобий-СВ"

Это российская мобильная радиолокационная станция метрового диапазона, созданная для обнаружения, идентификации и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, а также определения источников радиоэлектронных помех.

Трехкоординатная РЛС, принятая на вооружение российской ПВО в 2016 году, способна работать длительное время и разворачивается примерно за 15 минут.

Она может обнаруживать малозаметные воздушные объекты на расстоянии до 230 км на высоте 10 000 метров и до 53 км на высоте 500 метров.

Станция является дальнейшим развитием российского семейства РЛС "Небо".

Другие операции ГУР

Ранее в результате очередных атак были уничтожены две радиолокационные станции РЛС 48Я6-К1 "подлет" и пусковая установка 9А82 из состава комплекса С-300В.

Между тем в оккупированном россиянами Крыму, недалеко от города Саки, была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Перед тем украинские дроны спецподразделения "Призраки" также успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

