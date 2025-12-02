На Донбассе уничтожили важные элементы российской ПВО: ГУР показало видео

Как рассказали в ведомстве, 29 ноября 2025 года дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе.

Что удалось поразить

Только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали:

- пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;

- сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

"Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины. Вооруженная борьба продолжается", - отметили в ГУР.