На Донбассе уничтожили новейшую российскую станцию для борьбы с дронами

Военная контрразведка в Донецкой области уничтожила российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Силок-01".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Сообщается, что "Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ выявили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов.
"Это одна из последних разработок России. Задача такой РЭБ - борьба с беспилотниками. Но наши специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине поставку сотен станций для борьбы с российскими дронами.
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