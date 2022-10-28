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На Донбассе уничтожили новейшую российскую станцию для борьбы с дронами

Фото: российская станция РЭБ "Силок-01" (defence-ua.com)
Автор: Сергей Новиков

Военная контрразведка в Донецкой области уничтожила российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Силок-01".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Сообщается, что "Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ выявили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов.

"Это одна из последних разработок России. Задача такой РЭБ - борьба с беспилотниками. Но наши специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине поставку сотен станций для борьбы с российскими дронами.

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