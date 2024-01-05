ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Донбассе россияне обстреляли ТЭС: без света шахта, 17 человек оказались под землей

Донбасс, Пятница 05 января 2024 10:16
UA EN RU
На Донбассе россияне обстреляли ТЭС: без света шахта, 17 человек оказались под землей Фото: на Донбассе россияне обстреляли ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты не прекращают обстрелы Донецкой области. В частности, захватчики атаковали подстанцию и ТЭС - без света осталась шахта и ьгорняки под землей, начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и ДТЭК.

"В результате обстрела в Донецкой области обесточивалось оборудование одной из подстанций - без напряжения остались бытовые потребители и шахта", – говорится в сообщении Минэнерго.

В частности, на момент обстрела в шахте было 17 работников, на поверхности возник пожар, возгорание ликвидировано.

Кроме того, вечером враг обстрелял ТЭС в Донецкой области.

"Пострадавших нет. Отключен блок", - добавили в Минэнерго.

Эта ТЭС попадает под обстрел не впервые

В результате обстрелов в очередной раз пострадала прифронтовая ТЭС ДТЭК, которая подвергалась неоднократным атакам ранее.

"По предварительной информации, обошлось без жертв. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия", - рассказали в ДТЭК.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий атаки.

За последние два с половиной месяца, как отметили в компании, враг совершил на станцию более десятка атак. Во время одной из них 5 энергетиков были ранены.

Обстрелы ТЭС в Украине

У России стало обычной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции. Например, 12 ноября сообщалось, что за последние три недели РФ уже трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго. Также оккупанты ударили по ТЭС вечером 7 ноября. Под обстрел попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС Донецкая область
NEWS
Две волны обстрелов: что известно об атаках "Шахедов" этой ночью
Две волны обстрелов: что известно об атаках "Шахедов" этой ночью
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта