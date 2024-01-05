На Донбассе россияне обстреляли ТЭС: без света шахта, 17 человек оказались под землей

Оккупанты не прекращают обстрелы Донецкой области. В частности, захватчики атаковали подстанцию и ТЭС - без света осталась шахта и ьгорняки под землей, начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и ДТЭК.

"В результате обстрела в Донецкой области обесточивалось оборудование одной из подстанций - без напряжения остались бытовые потребители и шахта", – говорится в сообщении Минэнерго.

В частности, на момент обстрела в шахте было 17 работников, на поверхности возник пожар, возгорание ликвидировано.

Кроме того, вечером враг обстрелял ТЭС в Донецкой области.

"Пострадавших нет. Отключен блок", - добавили в Минэнерго.

Эта ТЭС попадает под обстрел не впервые

В результате обстрелов в очередной раз пострадала прифронтовая ТЭС ДТЭК, которая подвергалась неоднократным атакам ранее.

"По предварительной информации, обошлось без жертв. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия", - рассказали в ДТЭК.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий атаки.

За последние два с половиной месяца, как отметили в компании, враг совершил на станцию более десятка атак. Во время одной из них 5 энергетиков были ранены.

Обстрелы ТЭС в Украине

У России стало обычной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции. Например, 12 ноября сообщалось, что за последние три недели РФ уже трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго. Также оккупанты ударили по ТЭС вечером 7 ноября. Под обстрел попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.