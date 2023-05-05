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На Донбассе РФ сосредоточилась на двух направлениях, за сутки потеряв более роты солдат

Фото6 на Донбассе РФ сосредоточилась на двух направлениях, за сутки потеряв более роты солдат (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки враг потерял более роты погибшими и ранеными на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции. Успеха не было, отошел", - рассказал он.

По словам Тарнавского, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции подразделений ВСУ и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Для коррекции огня артиллерии противник использует БПЛА.

"В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 468 обстрелов", - добавил генерал.

При этом потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Также уничтожена и повреждена 21 единица вооружения и военной техники противника. А именно:

  • 1 танк;
  • 2 БМП;
  • 3 единицы реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч";
  • самоходная гаубица 2С3 "Акация";
  • станция РЭБ "Поле-21";
  • самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";
  • автоматизированная станция постановки помех Р330Ж "Житель";
  • 2 склада боеприпасов.

Как сообщалось, "горячими точками" на таврическом направлении остаются Марьинка и Авдеевка Донецкой области. В частности, из Авдеевки в ближайшее время постараются эвакуировать всех гражданских.

Напомним, украинские военные предположительно провели успешные контратаки у Авдеевки и Марьинки, а россияне замедлили продвижение в Бахмуте.

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