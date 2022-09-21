На Донбассе оккупанты создали лагерь для "зеков", а на заводах не хватает людей, - ГУР

По данным разведки, в оккупированном Торезе на полигоне россияне развернули лагерь, куда свозят "зеков", согласившихся воевать против Украины. Также приступили к набору заключенных на территории "ДНР".

Заключенные должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100 отдельной мотострелковой бригады и 9 отдельного мотострелкового полка России. Уголовная статья и сроки не влияют на отбор. Пока небольшое количество заключенных согласилось подписать контракт.

В то же время в "ДНР" отменили действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации. Оккупанты планируют собрать от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Из-за нехватки персонала производство закрывают.

Также разведка отмечает, что боевики из "ДНР" после побега из Харьковской области получили отпуск до 17 сентября. Но в указанный срок более половины мобилизованных не прибыло на место сбора в Торезе.

В Крыму оккупанты запретили мужчинам выезжать без разрешения "комиссара". Для оформления необходимых документов необходимо сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возвращения.