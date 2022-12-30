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На Донбассе ликвидировали топ-чиновника из Следкома РФ

Фото: Евгений Рыбаков (sledcom.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Донецке ликвидирован заместитель главы контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков. Он погиб "во время артобстрела".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского Следственного комитета.

"При исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции в Донбассе погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил)", - говорится в сообщении.

Указано, что оккупант якобы умер от травм, полученных в результате артиллерийских обстрелов города. В котором, как обычно, россияне обвиняют украинских военных.

В российском Следкоме цинично утверждают, что Рыбаков якобы "занимался расследованиями военных преступлений ВСУ". Оккупант был ликвидирован сегодня, 30 декабря.

Между тем, в России заявили, что якобы уже "занимаются расследованием" его гибели.

Напомним, ранее мы писали о гибели российского генерала Романа Кутузова под Попасной.

Добавим, всего с начала полномасштабной войны потери россиян составляют около 105 250 военных.

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