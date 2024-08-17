RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Донбасс, Курская операция и оружие. Сырский доложил Зеленскому о фронте

Фото: Александр Сырский и Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Также главком рассказал об операции Сил обороны в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Первая тема доклада - ситуация на Донбассе, а именно на Торецком и Покровском направлениях. Президент отметил, что украинские воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения десятков российских штурмов в сутки.

Вторая тема - Курская операция. Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил в Курской области и расширении стабилизированной территории.

"На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских", - заявил Зеленский.

Также Сырский и Зеленский обсудили поставки оружия. Идет работа над новыми пакетами поддержки для государства от партнеров, определяется приоритетные направления.

"Главное - ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", - подчеркнул глава государства.

 

Что происходит в Курской области

Напомним, 6 августа россияне заявили о прорыве границы в Курской области. В течение почти двух недель в приграничных районах РФ идут боевые действия.

В первую неделю операции украинское руководство не комментировало события в Курской области. Позже главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что это наступательная операция Сил обороны Украины.

По последним данным, Украина контролирует более 80 населенных пунктов в Курской области. Там была создана военная комендатура и буферная зона. Украина обсуждает возможность создания гуманитарного коридора для эвакуации гражданских.

Детальнее о том, зачем Украина создала первую комендатуру в Курской области - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДонбассКурская областьВойна в УкраинеАлександр Сырский