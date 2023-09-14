Не договорились с первого раза? Диктаторы Путин и Ким Чен Ын планируют встречу в КНДР

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригласил российского лидера Владимира Путина посетит КНДР. Сообщается, что президент РФ принял приглашение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Ким сделал это приглашение на официальном ужине с Путиным в среду после их встречи на высшем уровне в космическом центре "Восточный", что в Амурской области РФ.
"По окончании приема Ким Чен Ын вежливо пригласил Путина посетить КНДР в удобное время. Путин с удовольствием принял приглашение", - говорится в сообщении Центрального информационного агентства Северной Кореи.
Это была первая встреча Кима с Путиным за последние четыре года после его визита во Владивосток в апреле 2019 года.
Визит Ким Чен Ына в Россию
Вчера, 13 сентября, прошла встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.
Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.
Ранее США заявили, что будут внимательно следить за результатами встречи Путина с его северокорейским коллегой. Более того, они готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.
Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".
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