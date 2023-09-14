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Не договорились с первого раза? Диктаторы Путин и Ким Чен Ын планируют встречу в КНДР

Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригласил российского лидера Владимира Путина посетит КНДР. Сообщается, что президент РФ принял приглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ким сделал это приглашение на официальном ужине с Путиным в среду после их встречи на высшем уровне в космическом центре "Восточный", что в Амурской области РФ.

"По окончании приема Ким Чен Ын вежливо пригласил Путина посетить КНДР в удобное время. Путин с удовольствием принял приглашение", - говорится в сообщении Центрального информационного агентства Северной Кореи.

Это была первая встреча Кима с Путиным за последние четыре года после его визита во Владивосток в апреле 2019 года.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Вчера, 13 сентября, прошла встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее США заявили, что будут внимательно следить за результатами встречи Путина с его северокорейским коллегой. Более того, они готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

 

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КНДРКим Чен Ын