У Домінікані автобус з туристами зіткнувся з вантажівкою

У Домініканській республіці у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з російськими - він зіткнувся з вантажівкою. Про це пише Diario Libre.

Наголошується, що в автобусі, який прямував в аеропорт, перебувало 60 туристів. Попередньо відомо, що серед потерпілих є також діти.

За даними російського посольства в Домінікані, в ДТП постраждали 35 російських туристів. Їх госпіталізують, інших розміщують в готелі.

На місце події прибули рятувальники та медики.

"В даний час ми направляємо два вертольоти і два наземні машини швидкої допомоги для надання допомоги 60 туристам в результаті аварії, що сталася", - повідомила санітарна авіація на своїй сторінці в Twitter. За даними Diario Libre, постраждалих доставляють в лікарні міста Игуэй.

Нагадаємо, нещодавно Вінницької області рейсовий автобус потрапив в ДТП, п'ять чоловік отримали пошкодження. Водій автобуса Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Раніше в Хмельницькій області рейсовий автобус зіткнувся з двома легковими автомобілями. На момент ДТП в автобусі перебували 50 пасажирів, ніхто з них не постраждав.