Без домашней консервации и фарша: какие продукты категорически запрещено продавать на рынках

В ведомстве напоминают, что для всех рынков в Украине действуют единые правила безопасности. Речь идет о Гигиенических требованиях к агропродовольственным рынкам, утвержденных приказом Минагрополитики от 19 апреля 2024 года №1279.

Что запрещено продавать

Согласно требованиям, на рынках категорически запрещено реализовывать продукты, безопасность которых не подтверждена лабораторно.

В частности, не допускается продажа:

пищевых продуктов без подтверждения пригодности по результатам исследований аккредитованной лабораторией, работающей на рынке;

продуктов с просроченным сроком годности или датой "употребить до";

скоропортящихся продуктов без надлежащего холодильного оборудования;

домашние кондитерские и кулинарные изделия, а также полуфабрикаты из мяса и рыбы (в частности фарш, котлеты, колбасы, холодец);

домашние мясные, рыбные, молочные, овощные, ягодные и грибные консервы;

зерновые и крупяные продукты, загрязненные семенами вредных сорняков или лекарственных растений;

испорченные или загнивающие овощи, фрукты, ягоды и зелень.

На что обращать внимание покупателям

Специалисты призывают потребителей быть внимательными во время покупок. Перед приобретением следует тщательно осматривать внешний вид продуктов, проверять их маркировку и условия хранения.

Соблюдение этих правил должно обеспечить безопасность продуктов, которые продаются на рынках по всей стране.