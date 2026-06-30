Домашний термометр "врет"? Синоптики объяснили, как температуру воздуха измеряют точно

Главное: Почему термометры "врут" : на показатели домашних приборов влияют не только прямые солнечные лучи, но и отраженное тепло от стен или асфальта, даже отсутствие надлежащей вентиляции.

: на показатели домашних приборов влияют не только прямые солнечные лучи, но и отраженное тепло от стен или асфальта, даже отсутствие надлежащей вентиляции. Личное восприятие : то, как люди ощущают температуру воздуха, зависит от влажности, ветра и солнца, а не только от градусов "за окном".

: то, как люди ощущают температуру воздуха, зависит от влажности, ветра и солнца, а не только от градусов "за окном". Стандарт метеорологов : специалисты получают официальные данные с помощью специальных конструкций - психрометрических будок, которые защищают приборы от "всего лишнего".

: специалисты получают официальные данные с помощью специальных конструкций - психрометрических будок, которые защищают приборы от "всего лишнего". Кому доверять: все метеорологические станции работают по единым международным требованиям, поэтому их данные - наиболее объективные и правдивые.

Почему домашние термометры могут "врать"

В УкрГМЦ напомнили, что "в жаркие летние дни в интернете нередко появляются громкие заголовки о сверхвысоких температурах".

Отмечается, что социальные сети могут пестреть фотографиями термометров с отметками +40°С и выше даже тогда, когда официальные источники о температурных рекордах не сообщают.

У людей при этом возникает закономерный вопрос - почему температура воздуха существенно отличается:

на термометрах за окном;

в новостных заголовках;

на официальных метеорологических ресурсах.

Специалисты отметили: чтобы понять, почему домашний термометр показывает +45°С, а метеостанция - лишь +30°С, достаточно вспомнить несколько фактов из школьного курса физики.

Так, в солнечный день легко заметить разницу в показаниях термометров:

расположенных на северной и южной стенах дома;

положенных на металлическую поверхность и подвешенных в тени.

Причина заключается в том, что солнечное излучение нагревает прежде всего земную поверхность и различные предметы - асфальт, бетон, металлические конструкции, крыши домов и т.д.

Эксперты Полтавского областного центра по гидрометеорологии объяснили, что "они могут нагреваться до температур, значительно выше температуры воздуха, а уже потом отдавать накопленное тепло окружающей среде".

Следовательно, термометр, расположенный под прямыми солнечными лучами или вблизи нагретых поверхностей:

показывает не только температуру воздуха;

но и "фиксирует" влияние солнечного излучения и окружающих предметов.

Домашние термометры показывают не только "чистую" температуру воздуха (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как измеряют температуру воздуха метеорологи

Для того чтобы правильно измерить именно температуру воздушной массы, метеорологи во всем мире используют психрометрическую (метеорологическую) будку.

"Впервые она была предложена в 1864 году шотландским инженером Томасом Стивенсоном. Созданная им конструкция настолько удачно решала проблему защиты приборов от воздействия солнца и осадков, что быстро распространилась и стала международным стандартом метеорологических наблюдений", - рассказали в облцентре по гидрометеорологии.

Отмечается, что, несмотря на стремительное развитие технологий, ее конструкция более чем за полтора века почти не изменилась.

Название будка получила от психрометра - прибора для измерения:

температуры воздуха;

влажности воздуха.

Он является одним из основных инструментов внутри этой конструкции.

Психрометрическая или метеорологическая будка (фото: meteo.gov.ua)

На первый взгляд психрометрическая будка напоминает небольшой деревянный "домик на ножках".

Однако каждая деталь ее конструкции имеет важное предназначение.

Украинцам рассказали, что такая будка устанавливается:

на открытой метеорологической площадке;

вдали от зданий, деревьев и других объектов (которые могут влиять на циркуляцию воздуха или создавать дополнительный нагрев).

Термометры в ней размещаются на высоте 2 метров над землей:

чтобы минимизировать влияние подстилающей поверхности;

чтобы все равно получать данные из приземного слоя воздуха (где находится человек).

Психрометрическая будка напоминает "домик на ножках" (фото: facebook.com/UkrHMC)

Дверцы будки традиционно открываются на север, что позволяет избежать попадания прямых солнечных лучей на приборы при проведении наблюдений.

Ее стены окрашены в белый цвет, который:

хорошо отражает солнечное излучение;

предотвращает чрезмерный нагрев конструкции.

Примечательно и то, что вместо сплошных стен используются жалюзийные решетки.

Через них воздух свободно проходит внутрь, обеспечивая постоянное проветривание, и, одновременно, защищая приборы от прямых солнечных лучей.

Дополнительную защиту от нагрева обеспечивает двойная крыша с воздушной прослойкой между ее частями.

Приборы, расположенные внутри психрометрической будки (фото: meteo.gov.ua)

Внутри психрометрической будки размещаются приборы для измерения температуры и влажности воздуха. В классическом варианте:

сухой и смоченный термометры психрометра;

максимальный и минимальный термометры.

Хотя на современных автоматизированных метеостанциях все чаще используются электронные датчики, принцип остается неизменным: "измерения должны производиться в условиях свободной циркуляции воздуха и защиты от посторонних воздействий".

Почему данным метеостанциям можно доверять

Эксперты сообщили, что именно стандартизированные условия наблюдений являются одной из главных причин, почему данным метеостанциям можно доверять.

Ведь все метеорологические станции работают по единым международным требованиям, разработанным Всемирной метеорологической организацией.

"Благодаря этому температура, измеренная в Украине, может корректно сравниваться с результатами наблюдений в любой другой стране мира", - объяснили украинцам.

Кроме того, метеорологические приборы регулярно проходят проверку и поверку. Что гарантирует их точность.

Все метеорологические станции работают по единым международным требованиям (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Итак, если домашний термометр на солнечном балконе показывает значительно более высокую температуру, чем указано в официальных источниках, это вовсе не означает ошибку метеорологов.

"Вероятнее всего, ваш термометр измеряет не только температуру воздуха, но и влияние нагретых солнцем поверхностей и прямых солнечных лучей", - объяснили специалисты.

Между тем психрометрическая будка помогает получить именно ту температуру воздуха, которую можно:

объективно сравнивать в пространстве и времени;

использовать для прогнозирования погоды и исследования климата.

В психрометрической будке нет случайных деталей (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Почему человек ощущает температуру "иначе"

Специалисты Полтавского областного центра по гидрометеорологии напомнили, что температура воздуха и то, как ее чувствует человек, - не совсем одно и то же.

Так, на тепловое восприятие людей могут влиять:

влажность воздуха;

скорость ветра;

солнечное излучение;

индивидуальные особенности организма

"Например, при высокой влажности жаркая погода переносится тяжелее, поскольку пот медленнее улетучивается с поверхности кожи, а сильный ветер зимой, наоборот, усиливает чувство холода", - объяснили эксперты.

Отмечается, что именно поэтому на многих погодных сайтах наряду с фактической температурой можно увидеть показатель "чувствуется как" .

"Это - расчетная величина, учитывающая влияние дополнительных метеорологических факторов на человека", - подытожили в облцентре по гидрометеорологии.