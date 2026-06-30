Домашний термометр "врет"? Синоптики объяснили, как температуру воздуха измеряют точно

Домашние термометры часто показывают температуру, которая существенно отличается от официальных сводок. Но это не значит, что метеорологи ошиблись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Главное:
В УкрГМЦ напомнили, что "в жаркие летние дни в интернете нередко появляются громкие заголовки о сверхвысоких температурах".
Отмечается, что социальные сети могут пестреть фотографиями термометров с отметками +40°С и выше даже тогда, когда официальные источники о температурных рекордах не сообщают.
У людей при этом возникает закономерный вопрос - почему температура воздуха существенно отличается:
Специалисты отметили: чтобы понять, почему домашний термометр показывает +45°С, а метеостанция - лишь +30°С, достаточно вспомнить несколько фактов из школьного курса физики.
Так, в солнечный день легко заметить разницу в показаниях термометров:
Причина заключается в том, что солнечное излучение нагревает прежде всего земную поверхность и различные предметы - асфальт, бетон, металлические конструкции, крыши домов и т.д.
Эксперты Полтавского областного центра по гидрометеорологии объяснили, что "они могут нагреваться до температур, значительно выше температуры воздуха, а уже потом отдавать накопленное тепло окружающей среде".
Следовательно, термометр, расположенный под прямыми солнечными лучами или вблизи нагретых поверхностей:
Для того чтобы правильно измерить именно температуру воздушной массы, метеорологи во всем мире используют психрометрическую (метеорологическую) будку.
"Впервые она была предложена в 1864 году шотландским инженером Томасом Стивенсоном. Созданная им конструкция настолько удачно решала проблему защиты приборов от воздействия солнца и осадков, что быстро распространилась и стала международным стандартом метеорологических наблюдений", - рассказали в облцентре по гидрометеорологии.
Отмечается, что, несмотря на стремительное развитие технологий, ее конструкция более чем за полтора века почти не изменилась.
Название будка получила от психрометра - прибора для измерения:
Он является одним из основных инструментов внутри этой конструкции.
На первый взгляд психрометрическая будка напоминает небольшой деревянный "домик на ножках".
Однако каждая деталь ее конструкции имеет важное предназначение.
Украинцам рассказали, что такая будка устанавливается:
Термометры в ней размещаются на высоте 2 метров над землей:
Дверцы будки традиционно открываются на север, что позволяет избежать попадания прямых солнечных лучей на приборы при проведении наблюдений.
Ее стены окрашены в белый цвет, который:
Примечательно и то, что вместо сплошных стен используются жалюзийные решетки.
Через них воздух свободно проходит внутрь, обеспечивая постоянное проветривание, и, одновременно, защищая приборы от прямых солнечных лучей.
Дополнительную защиту от нагрева обеспечивает двойная крыша с воздушной прослойкой между ее частями.
Внутри психрометрической будки размещаются приборы для измерения температуры и влажности воздуха. В классическом варианте:
Хотя на современных автоматизированных метеостанциях все чаще используются электронные датчики, принцип остается неизменным: "измерения должны производиться в условиях свободной циркуляции воздуха и защиты от посторонних воздействий".
Эксперты сообщили, что именно стандартизированные условия наблюдений являются одной из главных причин, почему данным метеостанциям можно доверять.
Ведь все метеорологические станции работают по единым международным требованиям, разработанным Всемирной метеорологической организацией.
"Благодаря этому температура, измеренная в Украине, может корректно сравниваться с результатами наблюдений в любой другой стране мира", - объяснили украинцам.
Кроме того, метеорологические приборы регулярно проходят проверку и поверку. Что гарантирует их точность.
Итак, если домашний термометр на солнечном балконе показывает значительно более высокую температуру, чем указано в официальных источниках, это вовсе не означает ошибку метеорологов.
"Вероятнее всего, ваш термометр измеряет не только температуру воздуха, но и влияние нагретых солнцем поверхностей и прямых солнечных лучей", - объяснили специалисты.
Между тем психрометрическая будка помогает получить именно ту температуру воздуха, которую можно:
Специалисты Полтавского областного центра по гидрометеорологии напомнили, что температура воздуха и то, как ее чувствует человек, - не совсем одно и то же.
Так, на тепловое восприятие людей могут влиять:
"Например, при высокой влажности жаркая погода переносится тяжелее, поскольку пот медленнее улетучивается с поверхности кожи, а сильный ветер зимой, наоборот, усиливает чувство холода", - объяснили эксперты.
Отмечается, что именно поэтому на многих погодных сайтах наряду с фактической температурой можно увидеть показатель "чувствуется как" .
"Это - расчетная величина, учитывающая влияние дополнительных метеорологических факторов на человека", - подытожили в облцентре по гидрометеорологии.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.
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