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Домашнее насилие: куда обращаться, чтобы получить помощь

Фото: пострадавшим от домашнего насилия объяснили, куда обращаться (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Жертвы домашнего насилия в Украине могут получить бесплатную помощь. Очевидцы насилия могут помочь пострадавшим, сообщив о нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию.

Правоохранители призывают не молчать о домашнем насилии. Пострадавшие от домашнего насилия или очевидцы, ставшие свидетелями такого явления, могут обратиться:

  • в Национальную полицию на линию 102 ;
  • на бесплатную национальную "горячую" линию противодействия домашнему насилию: 0 800 500 335 (со стационарных телефонов); 116-123 (с мобильных телефонов);
  • на национальную детскую "горячую" линию: 0 800 500 225 (со стационарных телефонов); 116-111 (с мобильных телефонов).

Также жертвы домашнего насилия могут обратиться в службы, центры, приюты для помощи пострадавшим. Их список и контакты можно найти по ссылке.

Напомним, Украина в прошлом году ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Это международный договор по предотвращению и противодействию насилию к женщинам и домашнему насилию.

Также Министерство здравоохранения намерено разработать новую программу медицинской помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия.

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полицияДомашнее насилие