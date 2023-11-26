Домашнее насилие: куда обращаться, чтобы получить помощь

Правоохранители призывают не молчать о домашнем насилии. Пострадавшие от домашнего насилия или очевидцы, ставшие свидетелями такого явления, могут обратиться:

Также жертвы домашнего насилия могут обратиться в службы, центры, приюты для помощи пострадавшим. Их список и контакты можно найти по ссылке.

Напомним, Украина в прошлом году ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Это международный договор по предотвращению и противодействию насилию к женщинам и домашнему насилию.

Также Министерство здравоохранения намерено разработать новую программу медицинской помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия.