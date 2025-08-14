Домашнее мороженое за 5 минут, которое в 100 раз лучше магазинного

Фруктовое мороженое

Ингредиенты

400 гр замороженных ягод или фруктов

1 банан (200 грамм)

150 гр сгущенного молока

Как приготовить мороженое

Возьмите замороженные ягоды или фрукты, если у вас свежие, то предварительно надо их положить в морозилку. Поместите ягоды в чашу блендера и добавьте туда же 150 мл сгущенного молока. Желательно, чтобы это молоко было хорошего качества.

Взбейте все до однородной массы. У вас должна получиться жидкая консистенция и однородная.

Такая должна быть масса в блендере (Кадр из видео)

Разлейте мороженое в формы и заморозьте. Если нет специальных форм, можно просто налить в пластиковый контейнер.

Через 3-4 часа в морозилке вы получите самое вкусное мороженое!

Шоколадное мороженое

Ингредиенты

400 гр бананов

2 ст. л какао

100 гр сгущенного молока

Как приготовить шоколадное мороженое

Очистите бананы от кожуры и нарежьте на кусочки. Отправьте в морозильник примерно на час, они должны немного подмерзнуть. После того, как они застыли, положите их в чашу блендера и добавьте 100 мл сгущенного молока, затем добавьте две ложки какао.

Добавьте какао к массе (Кадр из видео)

Взбейте все ингредиенты до однородности, это займет 2 минуты. Перелейте массу в формочки или контейнер и поставьте в морозильник. Через 3 часа в морозилке мороженое будет готово!