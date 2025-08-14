Домашнее мороженое за 5 минут, которое в 100 раз лучше магазинного

Нет более желанного лакомства летом, чем пара шариков вкусного мороженого. Такой десерт можно легко приготовить дома из минимума ингредиентов за несколько минут.
Ингредиенты
Возьмите замороженные ягоды или фрукты, если у вас свежие, то предварительно надо их положить в морозилку. Поместите ягоды в чашу блендера и добавьте туда же 150 мл сгущенного молока. Желательно, чтобы это молоко было хорошего качества.
Взбейте все до однородной массы. У вас должна получиться жидкая консистенция и однородная.
Такая должна быть масса в блендере (Кадр из видео)
Разлейте мороженое в формы и заморозьте. Если нет специальных форм, можно просто налить в пластиковый контейнер.
Через 3-4 часа в морозилке вы получите самое вкусное мороженое!
Ингредиенты
Очистите бананы от кожуры и нарежьте на кусочки. Отправьте в морозильник примерно на час, они должны немного подмерзнуть. После того, как они застыли, положите их в чашу блендера и добавьте 100 мл сгущенного молока, затем добавьте две ложки какао.
Взбейте все ингредиенты до однородности, это займет 2 минуты. Перелейте массу в формочки или контейнер и поставьте в морозильник. Через 3 часа в морозилке мороженое будет готово!
