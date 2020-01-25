Ми повинні повернути всі наші території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани України повернути всі території, які зараз є тимчасово окупованими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

За його словами, українська сторона не бачить вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності.

"У нас дуже велика країна. Я знаю, що таке горе, як у нас, є й в інших країнах. Є Грузія, Молдова, якщо далеко не ходити. Але Україна дуже велика країна. Там кілька мільйонів українців. Ми, звичайно, повинні повернути всі наші території", - сказав Зеленський.

Він назвав окупацію українських територій "серйозних прецедентом для всього світу".

"Якщо це так закінчиться в Україні, що ми не повернемо наші території, я впевнений, тоді це не остання історія", - зауважив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив, що тільки Росія може вивести війська з окупованого Донбасу. Він зазначив, що поки не бачить рішення з цього питання, але війська повинні бути виведені.

РБК-Україна писало, що представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що особливий статус Севастополя став однією з причин анексії Криму Росією і подальшого розв'язання війни проти України.