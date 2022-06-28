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Повинні зробити вибір. Кулеба закликав ОБСЄ припинити повноваження Росії

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закрикав ОБСЄ припинити повноваження Росії в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

"Моє послання Щорічній конференції ОБСЄ з безпеки 2022. ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження РФ", - написав він.

Кулеба додав, що наша відданість 10 принципам Гельсинського заключного акту повинна бути сильніша за жорстоку силу, що прагне їх знищити.

Нагадаємо, Росію виключили з Ради Європи.

Окрім того, Верховна Рада закликала позбавити Росію членства в ЮНЕСКО.

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ОБСЄРосійська ФедераціяДмитро Кулеба